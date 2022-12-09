Kütahya Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Küçük Sanayi Sitesi’nin birinci etabında çalışmalar başladı. İlk etapta 530 iş yerinin yapılacağı proje alanında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu proje Türkiye’deki en modern sanayi sitesi projesi olarak şehrimize kazandırılacak” dedi.

Kütahya Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Küçük Sanayi Sitesi’nin birinci etabında çalışmalar başladı. İlk etapta 530 iş yerinin yapılacağı proje alanında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu proje Türkiye’deki en modern sanayi sitesi projesi olarak şehrimize kazandırılacak” dedi.

İhale sürecinin tamamlanmasıyla yüklenici firma görevlileri, İnköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bölgede ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Belediye başkan yardımcıları, oda ve birlik başkanları ile proje alanındaki ilk çalışmada yer alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “İnköy Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan toplam bin 150 dekarlık alan üzerinde yapmayı planladığımız Kütahya Küçük Sanayi Sitesi üzerindeyiz. Bugün nasip oldu ve tüm ihale sonuçları tamamlandıktan sonra 1. etaptaki toplam 530 iş yerimizin imalatına başlandı. 650 günlük bir süre içerisinde bu etabın bitirilmesi hedeflendi. Öncelikle, sağlıkla, sıhhatle bitirilmesini ve şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi 2020 yılında bu araziyi 1 milyon 150 bin metrekare olacak şekilde Kütahya Belediyemize tahsisi amacıyla başvuruda bulunmuştuk.Bu proje gündeme geldiğinde her ne kadar bu işin olmayacağı yönünde değerlendirmelerde bulunanlar olsa da sonuçta geldiğimiz nokta itibariyle şehrimize çok büyük bir değer katacak bu projeyi kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başta birlik başkanlığımız ve oda başkanlarımız olmak üzere toplu konutun değerli başkanı ve çalışanlarına, bu konuda emeği geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve bürokratlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’nin de yaklaşık 2 milyon metrekare genişleme alanını meclisimizden çıkardık. Onunla ilgili işlemler de sürüyor. Aynı şekilde Organize Sanayi Bölgemiz için 2 buçuk milyon metrekare genişleme kararını aldık, imar tadilatlarını yaptık. Şehrimizin girişinde, Organize Sanayi Bölgesi ve bitişiğinde toplam bin 600 iş yerinden oluşan merkezdeki sanayi sitemizi taşımayı planladığımız bu bölgeyle beraber şehrimizin girişi bir sanayi girişi oldu. Hemen buranın karşısında da eski Azot Fabrikasının karşısında Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projemiz için çalışmalarımız devam ediyor. Dünkü mecliste onun da kararını geçirdik. Önümüzdeki süreçte orada da bir sanayi projesi başladığında şehrin girişinin sağlı sollu sanayi ile donatıldığı bir yeni Kütahya’ya kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

Oda başkanları da, Kütahya Belediyesi’ne ve Başkan Işık’a teşekkür ederek, sanayi sitesinin hayırlı olması temennisinde bulundular.