Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 2023 yılı ikinci Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında vali yardımcıları Aydın Börü, Mustafa Demir, kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura ve ilgili yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, yol, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Çelik, sunumun ardından kaymakamlardan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak projelerin ilerleyişini değerlendirdi.

KÖYDES yol programında yer alan 25 projeden 10’unun tamamlandığını belirten Vali Çelik, yıl sonuna kadar toplamda 12,8 kilometre sıcak asfalt, 24,5 kilometre 1. kat asfalt ve 25 bin 545 metrekare kilitli parke taşı döşenmesinin planlandığını ifade etti. İçme suyu projelerinden 57’sinden 28’inin tamamlandığını aktaran Vali Çelik, 10 atık su projesinden 5’inin tamamlandığını kaydetti.

Köylerin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü vurgulayan Vali Çelik, köylerdeki yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşların daha iyi hizmet alması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.