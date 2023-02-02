Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ’Köy odası’nda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzere, Tavşanlı Belediyesi tarafından köyü itfaiye araçları gönderildi.Yangın kısa sürede tek katlı binanın tamamını sardı.

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