Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde eğitim Komando Bölüğüne yönelik "Bitki Örtüsü ve Orman Yangınları Müdahale” konulu eğitim verildi.

Konuyla ilgili Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,orman yangınları ile mücadelede askeri birliklerin eğitimlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada,” 2023 yılı orman yangınları açısından riskli döneme girmeden önce görevlendirilecek askeri personele yönelik olarak Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde eğitim düzenlendi. Daha önce verilen eğitime deprem bölgesinde görevli olduklarından dolayı katılamayan Komando Bölüğüne yönelik olarak düzenlenen eğitimde "Bitki Örtüsü ve Orman Yangınları Müdahale” konuları işlendi. "Orman Yangınlarına Müdahale” eğitiminde” orman yangınları hakkında temel bilgiler, yangına müdahale yöntemleri, kişisel koruyucu donanımlar, kullanılan araç-gereç-ekipman, iş güvenliği, orman yangınlarının nedenleri, faillerinin tespiti, suç takibi, orman yangını alanının güvenliği başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele konularında teorik ve uygulamalı olarak bilgiler aktarıldı. 2023 yılında ihtiyaç duyulması halinde Askeri Birliklerden daha etkin ve daha fazla faydalanabilmek amacıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından verildi” ifadeleri yer aldı.