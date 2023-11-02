Kütahya’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ekonomik yatırımlarda proje hak edişlerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yerinde kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi ve tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ekonomik yatırımlarda proje hak edişlerinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından yerinde kontrolleri devam ediyor. Bu çerçevede Tavşanlı ilçemizde yumurta üretimi üzerine faaliyet gösteren firmanın program çerçevesinde alımını gerçekleştirdiği tam otomatik shrink, viyol kesme, etiket besleme ve kodlama makinelerinin yerinde kontrolleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz proje yürütme birimince gerçekleştirildi. Proje tutarı 1 Milyon 286 bin 800 TL olan yatırım Bakanlığımızca yüzde 50 oranında hibe ile desteklenecek. İşletmeye yeni kazandırılan bu makineler sayesinde işgücünde önemli bir avantaj sağlanıp daha seri ve daha fazla üretim yapılacak. Hak ediş kontrolünde ikinci durağımız yine Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren tavukçuluk ve gıda firması program çerçevesinde kanatlı eti işleme, paketleme ve depolama yaptığı işletmesine 52 kw’lık çatı üstü güneş enerji sistemi (GES) projesi uyguladı. Enerji giderinin tamamının GES’le sağlanacağı projede işletmeye Bakanlığımızca yaklaşık 466 bin TL’lik bir destek sağlanacak. Her iki projenin de yatırımcılarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.