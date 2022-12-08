Kütahya’da karla mücadele çalışmaları ve kış tedbirleri masaya yatırıldı. Vali Ali Çelik, kış mevsiminin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve vatandaşların kışı sorunsuz geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışacağını söyledi.

Kütahya’da karla mücadele çalışmaları ve kış tedbirleri masaya yatırıldı. Vali Ali Çelik, kış mevsiminin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve vatandaşların kışı sorunsuz geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışacağını söyledi.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında bir araya geldi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Aydın Börü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Vali Ali Çelik, kış mevsiminin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve vatandaşların kışı sorunsuz geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışacağını söyledi.

Kış lastiği kullanımın önemine dikkat çeken Vali Çelik, “Vatandaşlarımızdan ricamız kış ekipmanlarını araçlarından ayırmamaları. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için elinden geleni yapıyor ancak vatandaşlarımızın bireysel önlemlerini almaları önem arz ediyor” dedi.

Yoğun kar yağışı ve don etraflı meteorolojik uyarılarda, beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesi-azaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında Kütahya merkez ve ilçelerinde karla mücadele çerçevesinde yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.