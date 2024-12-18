Kütahya’da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan bitki ve ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte bu sabah Kirazpınarı mevkiinde bitki ve ağaç dallarında oluşan kırağı şehri beyaza bürüdü. Ağaçları süsleyen beyaz tabaka şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle araçların camı da buzla kaplandı.

Kirazpınarı köyü sakinlerinden Yaşar Akkoç, kırağının kış mevsiminin sert geçeceğinin habercisi olduğunu belirterek, “Bitki ve ağaçların üzerindeki beyaz tabaka hem zarif bir görünüm oluşturuyor hem de kışın ne kadar çetin geçeceğine işaret ediyor” dedi.