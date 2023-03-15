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Karayolu, yapılan temizlik çalışması ve aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Yaralı sürücü ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada tırın sürücüsü yaralanırken, bölgeye polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir’den Kütahya istikametine gitmekte olan kimyasal madde yüklü tır, bariyerlere çarparak devrildi.

Kütahya’da, kimyasal madde yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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