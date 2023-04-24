Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince çeşitli suçlardan hakkında 14 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Meydan Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, R.T.T. (34) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.64 gram metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Şahsın yapılan GBT kontrolünde, görevi yaptırmamak için direnme ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından aranıyor kaydı olduğu, ayrıca şahsın toplamda 14 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.