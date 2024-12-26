Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Kerem ile Aslı-Modern Masal” adlı komedi tiyatro oyunu, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Etkinlik, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

İki ayrı seans olarak tiyatroseverlerle buluşan oyun, izleyicilerden tam not aldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, oyun sonunda sahneye çıkarak tüm oyuncuları ve ekibi tebrik etti. Genç yeteneklerin sergilediği başarılı performansı takdir eden Başkan Kahveci, tiyatronun kültür ve sanat hayatındaki önemine dikkat çekerek oyunculara teşekkür belgesi takdim etti.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal’ın üstlendiği oyun, eğlenceli anlatımı ve güncel temasıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Başkan Kahveci, yaptığı açıklamada, gençlerin sanatla iç içe olmasının toplumun kültürel gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesi için belediye olarak her zaman destek vereceklerini ifade etti.