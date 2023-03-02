Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında toplanan Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 3. Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında toplanan Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 3. Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık toplantının hemen başında, son dönemde Kütahya’da gündeme getirilen, Bölcek ve Vefa mahallesindeki TOKİ kentsel dönüşüm inşaatlarının durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Başkan Alim Işık’ın, Belediye Meclisi üyeleri ve kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı: "Bölcek mahallesinde toplam 495 konut Cami ve ticaret alanından oluşan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 3+1 büyüklüğünde 3 blok, her blok başına 115 adet 80 santimetre çapında ve 17 metre derinliğinde beton kazık çakılmıştır. 2 + 1 dairelerden oluşan 22 blokta toplam 86 adet , yine 80 santimetre çapında 17 metre derinliğinde fore kazık olarak tabir edilen beton kazıklar çakılmıştır. Cami inşaatı alanında 41 adet aynı ölçülerde yani 80 santimetre çapında 17 metre derinlikde fore kazık uygulaması, ticaret alanlarında da 45 adet kazık aynı ölçülerde fore kazık uygulaması yapılmıştır.Bölcek mahallesindeki kentsel dönüşü alanına toplam 2 bin 300 adet fore kazıkla imalat yapılmaktadır.70 cm kalınlığında radya temel uygulaması söz konusu yerde devam etmektedir.Benzer şekilde Vefa mahallesindeki 495 konut , ticaret alanı ve camiden oluşan yeni kentsel dönüşüm alanında da 3+1 dairelerden oluşan 5 blokta her birinde 100 cm çapında 20 metre derinlikte 80 adet fore kazık, 2+1 darelerden oluşan 20 blokta blok başına 100 cm çapında 20 metre derinlikte 59 adet fore kazık uygulaması yapılmıştır. Cami alanında 54 adet 100 cm çapında 20 metre derinliğinde, ticaret bölgesinde de yine 115 adet aynı ölçülerde fore kazık uygulaması yapılmaktadır. Vafe mahallesi kentsel dönüşüm alanında toplam1808 adet 100 cm çaplı, 20 metre derinlikli beton kazık uygulaması devam etmektedir.Zemin etüdü ve bilimsel veriler ışığında şehrimize kazandırılacak bu yeni binaların, herhangi bir depremde zarar görmeyecek şekilde yapılması konusunda hassasiyetle çalışıyoruz."