Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri tarafından İş ve Uğraşı Tedavisi dersi çerçevesinde ’Kendine yardım aletleri’ sergisi açıldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri tarafından İş ve Uğraşı Tedavisi dersi çerçevesinde ’Kendine yardım aletleri’ sergisi açıldı.

SBF Dekanı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, ders sorumlusu Dr. Öğretim üyesi Eda Özge Okur ile akademisyen ve öğrencilerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Öğrenciler tarafından tasarlanan aletlerin bazıları için faydalı model ve patent başvurusunda bulunulacağı da açıklandı.