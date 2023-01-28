Proje çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında hizmet veren Kütahya Kendin Yap Atölyesindeki origami, 3D tasarım, robotik kodlama, mobil uygulama, loT ve ahşap istasyonlarında 35 öğretmene hafta içi 5 gün, günde 2 saat üzerinden toplam 10 saat eğitim verildi.

Kütahya Kendin Yap Atölyesi’nin mevcut alt yapısından ve uzman eğitmenlerin tecrübelerinden yararlanarak öğretmenlerin teknolojik bilgi, tecrübe ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Kendin Yap Öğretmenim" adlı proje hayata geçirildi.

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