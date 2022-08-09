Kütahya’da “Kendin Yap Atölyeleri” yaz etkinliklerinin devam ettiği bildirildi.

Kütahya’da “Kendin Yap Atölyeleri” yaz etkinliklerinin devam ettiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Kendin Yap Atölyeleri, "Yaz Etkinlikleri" çerçevesinde 1-5 ağustos tarihleri arasında 5. sınıf öğrencilerini misafir etti. Dersler bitmesine rağmen öğrencilerin, atölyelerde görevli öğretmenlerimizin gösterdiği ilgiden memnun kaldıkları görüldü. Kendin Yap Atölyelerinde eğitimler 8-12 Ağustos tarihleri arasında 6. Sınıf öğrencileri ile devam edecek” denildi.