Kütahya’da kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Yaşin Bozbey’in, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bir fabrikada çalışan Bozbey’den dün öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis ekipleri ve ailesi tarafından başlatılan arama çalışmaları, acı haberle noktalandı. Bozbey’in kullandığı 64 AAB 339 plakalı otomobilin, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda Porsuk Çayı’na uçtuğu tespit edildi.

Evli ve iki çocuk babası Bozbey’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.