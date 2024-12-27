Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Fatma Çetin, yoğun arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Tavşanlı Karakova Mahallesi’ndeki evinden kaybolan 60 yaşındaki Fatma Çetin’den sevindirici haber 5 saat sonra geldi. Yakınlarının kayıp başvurusunun ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mahalle sakinleri ile arama kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saat boyunca yoğun yağış altında seferber oldu.

Özellikle İlçe Emniyet Müdürlüğü tüm ekipler olarak Tavşanlı’da hastaneden otogara, tren garına kadar bakılmadık yer bırakmayarak arama faaliyetlerini sürdürürken mahalle sakinleri ve arama kurtarma ekipleri de büyük özveri ile arama çalışmalarına katıldı. Karakova Mahalle muhtarı Mehmet Demirel, daha önceki yıllarda da kaybolan 2 çocuk annesi Fatma Çetin’in mahallelerine yakın bir arazide dolaşırken bulunduğunu belirtti.

60 yaşındaki Fatma Çetin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tekrar kontrol edilen evinin çatı katında saklanmış halde bulundu. Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.