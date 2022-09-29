Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme" çalışmaları çerçevesinde program gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme" çalışmaları çerçevesinde program gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’ndaki programda 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili Müdürlüğün psikolojik danışmanları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortaklaşa oluşturulan etkinliklerle ilgili rehber öğretmenlere eğitim verildi. 2022 Haziran ayında gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Çalıştayı"nda okul öncesinden lise öğrencilerine kadar her sınıf seviyesinde oluşturulan etkinlikler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senar Alkın Şahin’in sunumları ve örnek etkinliğin uygulanması ile devam etti.

Programın açılışında bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, çalıştayda etkinlik geliştirme sürecinde katkısı olan akademisyenlere ve bu 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmalarda görev alan öğretmenlere teşekkür belgesi vererek, şiddetin her türlüsünü yenmek adına okullarda bu konuda geliştirilen etkinliklerde tüm öğretmenlere büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.