Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda silah, uyuşturucu madde ve kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 farklı adreste yapılan aramada, 33 adet cep telefonu, 9 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 190 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y. G, I. G. ve Y. G. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.