Kütahya’da Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 şahsın yakalandığı, bu şahıslardan 43’nün tutuklandığı bildirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 43’ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 48 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından, 12’si ise para cezasını ödemesini müteakip serbest bırakıldı.