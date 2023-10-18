Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tır’da uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe Sabuncupınar mevkiinde durdurulan S.S. ve A.C. isimli şahısların bulunduğu tır içerisinde yapılan aramada, 72 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 2 gram skunk, 1 gram eroin ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Kütahya’da yaya devriye ekiplerince 135 şahıs, 20 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı Kütahya’da yaya devriye ekiplerince 135 şahıs, 20 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.