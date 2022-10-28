Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca son iki haftalık dönem içerisinde yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları açıklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca son iki haftalık dönem içerisinde yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları açıklandı.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca son iki haftalık dönem içerisinde, başta uyuşturucu ile mücadele olmak üzere toplam 12 kaçakçılık olayı ortaya çıkartılmış olup, 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Meydana gelen olaylarda, 21 gram esrar maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi, 12 kök kenevir bitkisi, 8 adet uyuşturucu sentetik hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 93 adet cinsel içerikli hap, 1 adet tabanca, 41 litre sahte/kaçak alkollü içki, 906 adet bandrolsüz makaron ve 211 adet sikke ele geçirilmiştir” denildi.