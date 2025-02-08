Kütahya’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Kütahya Merkez ilçe sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonda,112 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.