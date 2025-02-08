Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaokul öğrencilerine, trafik güvenliği, cinsel istismar ve ihmal, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konularında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan İnköy ve Köprüören Tek Termik Ortaokulu ziyaret edilerek, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması ve eğitim-öğretiminin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla denetimler gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilere trafik güvenliği, cinsel istismar ve ihmal, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konularında eğitim verildi.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarınlara daha bilinçli ve emin adımlarla ilerlemesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine güçlü ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.