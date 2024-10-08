Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri sonucunda eksikliği tespit edilen toplam 43 sürücüye toplam 146 bin 409 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı.

Jandarma Trafik Timlerince motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda eksikliği tespit edilen 43 sürücüye toplam 146 bin 409 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı.