Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personelinin kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla Kızılay’a kan bağışında bulunduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılay’ın "Birbirimize Candan Bağlıyız sen de kan bağışcımız ol, ihtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olmak, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla, Kızılay’a kan bağışında bulundu.