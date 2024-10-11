Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri çerçevesinde İnköy ve Perli İlkokulu ziyaret edilerek Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde sorumluluk bölgemizde bulunan İnköy ve Perli İlkokulu ziyaret edilerek çeşitli etkinlikler düzenlenip, Jandarma Çocuk Dergisi dağıtılmıştır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yarınlara daha bilinçli ve emin adımlarla ilerlemesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.