Kütahya İl Müftülüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) iş birliğiyle, TİF-Diyanet Kütahya İzcilik Kulübü üyelerine yönelik izcilik kampı düzenlendi.

Yoncalı Osmanlı Camii yerleşkesinde gerçekleştirilen kampa yaklaşık 40 izci katıldı. İki gece üç gün süren kampta; kamp ünite faaliyetleri, izci oyunları, kişisel gelişim etkinlikleri, değerler eğitimi ve beş vakit namazın cemaatle kılınması gibi çeşitli programlar yer aldı. Kampın son gününde ise İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ve Şube Müdürü Cemalettin Torun’un katılımıyla, Osmanlı Camii’nde öğle namazı sonrası değerler eğitimi sunumları yapıldı.