Kütahya İl Müftülüğü, gençlik çalışmalarına katkı sunmak ve izcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla Hesna Köksal Hayme Hatun Kur’an Kursu’nda izcilik kampı düzenledi.

Programa katılan İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, izci öğrencilerin yemin törenine iştirak ederek onları tebrik etti. Müftü Açık, yaptığı açıklamada, “Başkanlığımız, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına ve milletine karşı sorumluluklarını yerine getiren, bedenen sağlam ve ahlaken dürüst bir gençlik yetiştirmek amacıyla gençlik çalışmalarına önem vermektedir. Bu doğrultuda, izcilik faaliyetlerini ülke genelinde sistemli bir şekilde aktif hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

İzcilik kampı kapsamında öğrencilere çeşitli eğitimler verilerek, doğa ve grup çalışmalarıyla izcilik bilinci kazandırıldı.