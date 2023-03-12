Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akîf Ersoy’u Anma programına katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Batur, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Akif’in Sözü Cumhuriyetin Yüzü” adlı oratoryo gösterisi, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Program, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle sona erdi. Öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü takdim etti.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akîf Ersoy’u Anma Günü programına; Vali Vekili Mustafa Güney, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, il protokolünün temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşımız katıldı.