Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında, öğrencilerin milli değerleri kavraması ve tarih bilincin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Etkinlikler, ilkokul öğrencileri arasında "İstiklâl Marşı Konulu Resim Yarışması" ve ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında "İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması" olarak planlandı.

Yarışmaların finali, Beylerbeyi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Rıdvan Acar, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin coşkulu performansları salondaki izleyicilere milli duyguları tekrar yaşattı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’in elinden aldı. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi. Başyiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin milli ve manevi değerlerini geliştirmede önemli bir rol oynadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.