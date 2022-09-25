Kütahya’da iş yerinde kaçak alkol yapıp sattığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya’da iş yerinde kaçak alkol yapıp sattığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde A.Y. isimli şahsın kaçak alkol yapıp sattığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şahsın işletmecisi olduğu Mecidiye Mahallesi’ndeki iş yerinden çıkan ve müşteri olduğu değerlendirilen bir şahsın yapılan kontrolünde şahıs, bahse konu işyerinden satın aldığı kaçak alkol bulunan 1 adet 500 mililitre su şişesini teslim etti. Ekipler tarafından iş yerinde gerçekleştiren aramada, 40 adet 500 mililitre su şişeleri içerisinde toplam 20 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 1 adet 17 mililitre şişe içerisinde anason yağı aroması ve 5 adet alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.