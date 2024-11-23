Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SBF Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit arasında imzalanan iş birliği protokolü; SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde mesleki uygulama kapsamında gözlem ve uygulamalar yapabilmesine ve iki kurum arasında sağlıklı yaşam temalı sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak.