Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İnköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birinin inşa edildiğini belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sanayide 530 işyeri olan vatandaşların talebiyle inşaatına başlanan birinci etap sanayi sitesinin prefabrik kolonlarının dikimine başlandığını belirterek, emeği geçenlerre teşekkür etti.

"Bize inanan ve güvenen 530 kişiyle bu işe başladık" diyen Başkan Işık, "Şimdi diğerleri ikinci etapla ilgili ne zaman başlayacak diye bizlere ve başkanımıza taleplerini iletmeye başladı. Bu da önemli bir gelişme. Beş yıl öncesine kadar verilen sözlerin bir anlam ifade etmediğini gören değerli hemşehrilerimizin bugün Belediye Başkanımız bir söz veriyorsa, bize bir şey söylüyorsa bunu yapar deme noktasına gelmiş olması bizim en büyük kazancımızdır. Bize inanan, güvenen başta oda başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri ve 530 sanayici esnafımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Küçük Sanayi Sitesi’nde irili ufaklı bin 400’ye yakın işyerinin tamamını buraya taşımayı ve bin 600 yeni işyeriyle burayı yeni sanayi merkezi yapmayı planladıklarını kaydeden Başkan Işık, "Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisi haline gelecek. Sosyal donatılarıyla, camisiyle, 90 ve 150 metrekarelik işyerleriyle iki tipte şu anda çalışmalara başlandı. İkinci etapta gelen taleplere göre metrekareler değişebilir ama toplamda bin 400 işyerimizi buraya fazlasıyla sığdıracak şekilde bir planlamayı yaptık. 1 milyon 150 bin metrekarelik sanayi alanımızı, projesini ve plan tadilatını yaparak şehrimize kazandırdık. İnşallah ikinci etaba da bir an önce başlamayı Rabbim nasip eder. Böyle büyük bir ihaleyi alıp, gece gündüz demeden tüm imkanlarıyla seferber olan yüklenici firmamıza, yetkililerine ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Işık ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde gören Kütahya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Kuşan da, “Kütahya sanayisine bu projeyi hazırladığınız için teşekkür ederim. Başladığımız günden bugüne kadar bu hale getirdiniz. Allah razı olsun. En yakın zamanda anahtarları almayı Rabbim nasip etsin inşallah. Hayırlı olsun” diye konuştu.