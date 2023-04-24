Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın, yapmış olduğu protokollerle ikamet kart sahibi üniversite öğrencilerine ve belediye çalışanlarına ve birinci dereceden yakınlarına destek olmaya devam ediyor.

Son olarak, Enza Güzellik Merkezi ile imzalanan protokol çerçevesinde, ikamet kart sahibi üniversite öğrencileri ve belediye çalışanları ile birinci dereceden yakınları yüzde 30 indirimle hizmetlerden yararlanabilecek.

Yapılan protokolle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimize değer katan bir işletmemizin Kütahya Belediyemiz ile yapacağı iş birliği protokolü için bir aradayız. Öncelikle Enza Güzellik Merkezi yetkililerine iş birliği taleplerinden dolayı teşekkür ediyorum. Protokolümüzün konusu; Enza Güzellik Merkezi Kütahya şubesinde verilen güzellik hizmetlerinden belediyemiz çalışanları, İkamet Kart sahibi üniversite öğrencilerimiz, SİMPAŞ A.Ş. ve BELDE A.Ş. çalışanlarını, Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. çalışanları ile birinci dereceden yakınlarının yani anne, baba, eş ve çocuklarının yüzde 30 oranında indirimli olarak hizmetlerden yararlanmalarını öngörmektedir. Yaptıkları bu indirim için hanımefendilere teşekkür ediyorum belediyemiz ve şirket çalışanlarımız adına. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.