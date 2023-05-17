Kütahya Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Kütahya Tasarım Teknokent’i ziyaret etti.

Kütahya Merkez Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu öğrencileri gerçekleştirdikleri Kütahya Tasarım Teknokent ziyareti çerçevesinde AR-GE faaliyetlerini yerinde gözlemledi. Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz tarafından toplantı salonunda Teknokent faaliyetleri hakkında sunum eşliğinde bilgi verildi. Ön kuluçka ve kuluçka evrelerini anlatan Ersan Öz, “Çocuklarımızın bu yaşlardan teknolojiye ilgi duyar hale ulaştırılması için devletin sağlamış olduğu bu imkanlar çok önemli, okulumuza ve öğretmenlerine ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öğrencilere Okul Müdür Yardımcısı Abdülkerim Yokuş ve Sınıf Öğretmeni Sonay Öz eşlik etti. Ziyaret çerçevesinde ön kuluçka, kuluçka ofisi ve bir yazılım şirketi gezdirilerek bilgi verildi.

Tasarım Teknokent’i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sınıf Öğretmeni Sonay Öz, “Kütahya Tasarım Teknokent’i ziyaret ederek yetkililerden çok önemli bilgiler aldık. Buradaki amacımız, öğrencilerimizin farkındalıklarını, algıda seçiciliklerini arttırmak ve bilim ve teknoloji alanında ufuklarının açılmasına vesile olarak bu bilgilerinin kalıcılaşmasını sağlamaktır. Tasarım Teknokent yönetici ekibine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Misafirlere, Kütahya Tasarım Teknokent’in en genç girişimcisi ve 2022 Teknofest fpv drone kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olan Doruk Cengiz tarafından drone gösterisi yapıldı. Çocuklar, yapılan bu gösterime alkış tutarak eşlik etti. Ziyarette çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.