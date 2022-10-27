Kütahya’da ilk kez düzenlenen ’Labirent Oryantiring Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu.

Kütahya’da ilk kez düzenlenen ’Labirent Oryantiring Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu.

Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda 6 kategoride yapılan müsabakalarda küçük kızlarda Cumhuriyet Ortaokulu, yıldız kızlarda Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, yıldız erkeklerde Linyit Ortaokulu, genç kızlarda Kılıçaslan Anadolu Lisesi ve küçük erkeklerde Atakent Ortaokulu birincilik elde etti.

Kütahya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü Nadire Ulutaş, "Kütahya’da ilk kez Oryantiring Yarışması düzenliyoruz. Oryantiringi Kütahya’da yaygınlaştırmak istiyoruz. Labirent Oryantiring Yarışması 130 öğrenci katıldı. Yarışma 6 kategoride yapıldı. Oryantiring, harita ve pusula ile hedef bulma sporudur. Koşarken satranç oynuyor gibi de düşünebiliriz.

Çocuklar hem hedeflerini bulmaya çalışır hem de koşarken kendilerine bir rota çizerek hedeflerine en kısa sürede gitmeye çalışırlar" diye konuştu.

Oryantiring Kütahya İl Temsilcisi Muzaffer Sarı, yaptığı açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Labrant Oryantiring Yarışması düzenledik. Bu faaliyeti tüm öğrencilere kapsayan bir etkinlik oldu" şeklinde konuştu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, şehirde Oryantiring sporunu yaygın hale getirmek istediklerini ifade etti.

Can, "Bilindiği gibi Oryantiring, okul sporları arasına da girdi. Nadire Ulutaş hocamızın gelmesiyle Kütahya’da ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Hedefimiz tüm çocukları bu sporla tanıştırmak. Doğa içinde de Oryantiring alanları oluşturacağız. Oryantiring yeni tanın bir spor dalı. Biz Kütahya’da Oryantiring sporunu önemsiyoruz. Yarışma ilk kez olmasına rağmen ilgi yoğun oldu, bu da bizi sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Müsabakalar sonrası derece elde eden okullara kupaları, kendi kategorilerinde de ilk 4 giren sporculara madalya takdim edildi.