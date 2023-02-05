Kütahya’nın Merkez, Gediz, Simav, Tavşanlı ilçelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" çerçevesinde inşa edilecek konutlar için ilk kura çekimi yapıldı.

Kütahya’nın Merkez, Gediz, Simav, Tavşanlı ilçelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" çerçevesinde inşa edilecek konutlar için ilk kura çekimi yapıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapılan kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hazırlanan kısa filmin izletilmesiyle başladı.

Merkez ilçede 685, Gediz’de 200, Simav’da 100, Tavşanlı’da 448 sosyal konut projesine başvuruda bulunan hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kurada belirlendi.

Yaşanan heyecana ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Vali Ali Çelik, “2 bin 280 konutumuzun 10 tanesi merkez ilçe ve diğer ilçe merkezlerimizde, 4 belde belediyemizde olmak üzere 14 yerleşim yerinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri iki gün boyunca düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında çekilen kuranın hayırlı olmasını temenni ederek, ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşları tebrik etti.

Programa AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı.