Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından (TOKİ eliyle) hayata geçirilecek olan “İlk Evim, İlk İşyerim" projesi çerçevesinde Kütahya’da yapılacak olan 2 bin 280 konutun kura çekimi 5-6 Şubat günü gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından (TOKİ eliyle) hayata geçirilecek olan “İlk Evim, İlk İşyerim" projesi çerçevesinde Kütahya’da yapılacak olan 2 bin 280 konutun kura çekimi 5-6 Şubat günü gerçekleştirilecek.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi. Kuralarda toplamda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun yedek ve asil hak sahipleri belirlendi. Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategoride olmak üzere toplamda 164 bin 666 vatandaş yedek ve asil olarak hak sahibi oldu. Kütahya’ya yapılacak olan 2 bin 280 konut için 5-6 Şubat günü kura çekimi yapılacak" dedi.