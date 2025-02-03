Kütahya İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı toplantıları, İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura Başkanlığında başladı. 9 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek olan oturumlar, yoklama ile açıldı.

Toplantının konuklarından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İl Genel Meclis üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında, yol çalışmaları ve kırsal kalkınmaya dair önemli değerlendirmelerde bulunan Erbaş, yol projelerinde yüzde 88 oranında tamamlanma sağlandığını belirterek, hedeflerinin daha yüksek rakamlara ulaşmak olduğunu ifade etti.

"Köylerimiz boşalıyor, bu durum yürek burkuyor"

Pandemi sonrası artan maliyetlere dikkat çeken Erbaş, küresel düzeyde yaşanan hayat pahalılığının asfalt çalışmalarını da olumsuz etkilediğini belirtti. Köylerden kente göç sorununun giderek büyüdüğünü vurgulayan Erbaş, "Bu durum yüreklerimizi burkuyor. Bir şekilde köy yaşamını canlandırmamız lazım" dedi.

Meclis üyelerinin hizmet götürürken nüfus yoğunluğunu dikkate almalarının doğal olduğunu belirten Erbaş, "Meclis üyelerimizin yaşadığı zorlukları yakinen biliyoruz. Allah hepinizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Su sorunu ve kuraklık uyarısı

Kütahya’daki su durumu hakkında da bilgiler veren Erbaş, il genelinde ciddi bir su sıkıntısı bulunmadığını ancak yaz aylarında artan nüfusla birlikte bazı köylerde su sorunlarının yaşandığını söyledi. Vahşi sulama sistemlerinin bu sorunu derinleştirdiğine dikkat çeken Erbaş, kuraklık tehlikesine de değinerek, "Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. İnşallah bu yıl yeterli yağışları önümüzdeki günlerde alabiliriz" diye konuştu.

Kütahya İl Genel Meclisi’nde sağlanan birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Erbaş, "Burada çok güzel bir şehir ittifakı kurulmuş ve bugüne kadar dışarıya yansıyan ciddi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu da ilimiz için çok büyük bir kazanım. Gösterdiğiniz birlik ve beraberlik için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı ilk toplantısı sona erdi.