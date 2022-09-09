Üst yapı faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Kütahya Belediyesi, Parmakören Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ham yol malzeme serimi ve yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Üst yapı faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Kütahya Belediyesi, Parmakören Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ham yol malzeme serimi ve yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmeleri için faaliyetlerine devam eden Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Parmakören Mahallesi’nde ham yol malzeme serimi çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, diğer taraftan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İsmail Arı Sokak’ta yol genişletme çalışmalarında sona gelirken, planlanan program dahilinde şehrin her noktasında faaliyetlerine devam edecek.

Yapılan reglaj, ham yol malzeme serimi ve yol genişletme çalışmalarıyla Kütahya’nın ulaşım ağı genişlerken, yol kalitesi ve standartları da yükseliyor.