Kütahya il merkezinde durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üst aramasında 19,08 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edinilen içerisinde Y. Ü ve S. K isimli kişilerin bulunduğu araç şehir merkezinde durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, 6 parça halinde toplam 19,08 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.