Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

ve F. B isimli kişilerin durumlarından şüphelenilmesi üzerine il merkezi görevlilerince durduruldu. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada,16.10 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirilmiştir.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde H. H. Ş.

Kütahya’da polisin durumlarından şüphelendiği iki kişinin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

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