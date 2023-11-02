Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan İHA uçuş ekibine teşekkür plaketleri verildi.

2023 yılı yangın sezonunda görev yapan Tb2 İHA Ekibi Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil’i makamında ziyaret etti.

İHA Pilotu Hüseyin Genç, İHA Pilotu Veysel İpek, YKİ/YVT Elektrik Teknisyenleri Eren Gürleyen ve Mehmet Demirbilek ile Mekanik Teknisyenleri Tarık Ağyıldız ve Orhan Yayla tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Bölge Müdürü Erdal Dingil, orman yangınlarıyla mücadelede 2023 yılında verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ederek, yangınların büyümeden söndürülüp kontrol altına alınmasında önemli bir görevi üslenen Tb2 İHA Ekibine teşekkür plaketlerini takdim etti.

1 Haziran 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Kütahya Zafer Havalimanında konuşlanan TB2 İHA ekibi, görevleri süresince söndürme çalışmalarında etkin rol aldıklarını ve ormanların korunmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, Bölge Müdürü Erdal Dingil’e inceliklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Teşekkür plaketlerinin takdiminde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü A.Yavuz Helvacı’da yer aldı.