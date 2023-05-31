Kütahya Andız Köy Yaşam Merkezi’nde ev hanımlarına yönelik düzenlenen iğne oyası kursunun yılsonu sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası" nedeniyle Andız Köy Yaşam Merkezindeki iğne oyası sergisinin açılışına Belediye Başkanı Alim Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz ve vatandaşlar katıldı.

İğne oyası kursunun ekim ayında açıldığını söyleyen Andız Köy Yaşam Merkezi Usta Öğreticisi Serpil İrkörücü Demirkaya,” 8 ay süren kursta 13 kursiyerimiz ile dönem boyunca tespihler, tespih kutusu, gaz lambaları, seccade, bohça, havlu, tülbent oyaları gibi, el emeği iğne oyaları yapıldı" dedi.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, “ 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası ve Andız Köy Yaşam Merkezimizde iğne oyası sergisinin açılışı hepimize hayırlı olsun. Bizler vatandaşlarımızın her türlü ve her zaman yanındayız. Bakanlığımızın başlatmış olduğu ve neredeyse bütün köylerimizde hayata geçen "Köy Yaşam Merkezleri" sayesinde velilerimiz ve vatandaşlarımız aynı çatı altında öğrencilerimiz ile birlikte hayat boyu öğrenme şuuruyla eğitim ve kurslarını alıyorlar. Bu sergide de gördüğümüz üzere el emeği, göz nuru iğne oyalarını ilmek ilmek işleyerek sergilediler. Usta öğreticimize, kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılışın ardından katılımcılar, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini incelediler.