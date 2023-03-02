Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Mehmet Çini İlkokulu’nda açılan iğne oyası kursu ilgi görüyor.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Mehmet Çini İlkokulu’nda açılan iğne oyası kursu ilgi görüyor.

Kurs sayesinde kadınları meslek edindirmenin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması da sağlanıyor.

Kurs sayesinde kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunacak olmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Kursiyerlere deneyimli usta öğretici Suna Akar Ağır tarafından havlu kenarları, yazma kenarları, ara uç dantelleri, boncuk oyaları ve yeni iğne oyası modelleri öğretiliyor.

Suna Akar Akar, "Açmış olduğumuz kursa bayanlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Kursumuz haftada üç gün olarak ve günlük 6 ders saati devam ediyor. İğne oyası tek tek ipekten yapılan düğümlerin bir araya gelmesidir. Hedefimiz, büyüklerimizin ellerinde kalan değerli oyaları günümüze tekrar aktarmaktır. Kurs sonrası kursiyerlerimize belge de vereceğiz" dedi.

Kursiyerlerden Nurhan Karanfil ve Müyesser Beypınar da, iğne oyasının el emeği göz nuru dökülerek işlendiğini ifade ettiler.