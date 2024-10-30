Kütahya’da hem öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik açılan Hüsn-i Hat kursu, büyük ilgi görüyor.

Yeşil Camii İmam Hatibi ve hattat Ahmet Türk tarafından Diyanet Gençlik Merkezi’nde verilen kursa toplamda 55 kursiyer katılıyor. Hüsn-i Hat sanatının inceliklerini kursiyerlere aktaran Hattat Ahmet Türk, bu sanatın Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde yazma sanatı olduğunu belirtti. Hz. Ali’nin sözlerine atıfta bulun Türk, "Hüsn-i Hat sanatı da diğer sanatlar gibi bir hocanın rehberliğiyle öğrenilir; güzelliği, sürekli yazmak ve dini yaşamakla kıvama ulaşır" diye konuştu. Kursun ücretsiz olduğunu da vurgulayan Türk, Osmanlı’nın bu sanata verdiği önemi dile getirerek, "Kur’an-ı Kerim, ’Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı’ derler. İstanbul’a gelene kadar güzel yazılar yazılmış olsa da ecdadımız bu işe kendini adamıştır" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler de Hattat Ahmet Türk’e teşekkür ederek, kursu başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini söylediler.