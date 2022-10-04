Kütahya’da, VAV Gelenekli Sanatları ve Kültür Derneği (VAV-DER) tarafından düzenlenen Hüsn-i Hat Kursu başladı.

Kütahya’da, VAV Gelenekli Sanatları ve Kültür Derneği (VAV-DER) tarafından düzenlenen Hüsn-i Hat Kursu başladı.

Kütahya Yazma Eserler Müdürlüğü’nde Hattat Mahmut Şahin’in verdiği derslere 40 hat sanatı gönüllüsü katılıyor.

Farklı kurum ve STK’lar nezdinde açılan sanat kurslarının biri de, Kütahya Gelenekli Sanatlar ve Kültür Derneği (VAV-DER) tarafından düzenlenen ve 2009 yılından beri devam eden Hüsn-i Hat kursu.

Kütahya’da Hüsn-i Hat kurslarına 2009 yılında başladıklarını ifade eden Hattat Mahmut Şahin, "Pandemi dönemi haricinde 13 senedir devam eden kurslarımıza bu yıl Ekim ayı itibariyle başladık. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir ve Kütahya olmak üzere 5 ilde Hüsn-i Hat kurslarımız devam ediyor. Bunun yanında buralarda verdiğimiz derslerde yetişen ve icazet alan talebelerim de Denizli, Gaziantep, Adıyaman gibi illerde ders vermeye devam ediyor" diye konuştu.

VAV Kütahya Gelenekli Sanatlar ve Kültür Derneği (VAV-DER) Başkanı Hattat Ömer Özgül, ‘‘Mahmut Şahin hocamızın önderliğinde derslerimiz yeni döneme başladı. Çok şükür ilgi ve katılım yoğun. 40 kadar çeşitli seviyelerde kursiyerimiz ve ihtisas derslerine devam eden 10 kadar da yetişmiş arkadaşımız var. Bu dönem yaklaşık 8 ay sürecek olan kursumuzun yine verimli bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Hüsn-i Hat sanatına gönül veren, öğrenmek isteyen herkesi kursumuza bekleriz" dedi.

Özgül, Hüsn-i Hat ile ilgili şu bilgileri verdi: "Hüsn-i Hat sanatı, Kur’an harfleriyle icra edilen güzel yazı sanatıdır. İslâm yazı çeşitlerinin estetik ölçü ve endişeler içerisinde yazılmasına denilir. Hat sanatı, sadece bir güzel yazı sanatı değildir. Aslen bir yazı medeniyetidir. Bu sanatın derinlerine daldıkça nice cevherleri barındırdığını insan idrak ediyor".

Özgül, sezon içinde yardım gibi projeler kapsamında sergiler açtıklarını ve bu sergiler vasıtasıyla gelenekli sanatları seven insanlar ile hemhal olduklarını belirtti. Özgül, önümüzdeki Ramazan ayında bir sergi açarak, eserleri sanatseverlerin ilgisine sunacaklarını sözlerine ekledi.

Dersler haftada bir gün yapılıyor.