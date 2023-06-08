Kütahyalı halk ozanı Hisarlı Ahmet anısına düzenlenen sempozyum başladı.

Vali Ali Çelik, "Müzik Performansının Kuramsal Art Alanı" temasıyla düzenlenen 13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’na katıldı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Çelik, Kütahya’nın yaşayan bir şehir olduğunu ve Hisarlı Ahmet’in şehrin kimliğini ve konumunu belirleyen bir sanat alanı olduğunu vurguladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde, kapılarını “Müzik Performansının Kuramsal Art Alanı” temasıyla açan 13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’na katıldı.

13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Vali Ali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Hisarlı Ahmet Kütahya’nın kimliğini belirleyen bir sanat alanı”

“Müzik Performansının Kuramsal Art Alanı” temasının yorumun sadece kendisini değil, yorumu etkileyebilecek tüm süreçlerin irdelenmesini kapsadığını belirten Vali Çelik, Hisarlı Ahmet’in Kütahya’da şehrin kimliğini ve konumunu belirleyen bir sanat alanı olduğunu vurgulayarak, “Sanat ve kişisel anlamın yüklendiği alanlar arasında Ahmet Yakupoğlu ve Mehmet Gürsoy da bulunuyor” dedi.

Kent bilimcilerin şehir ve kent kavramlarını irdelerken kentin kurumsal bir alan olduğu kadar yaşayan bir organizma olduğunu tanımladığını ifade eden Vali Çelik, “Kütahya bir şehir, yaşayan, ruhu ve dokusu olan bir şehir” dedi.

Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un insan psikolojisi hakkındaki görüşlerini vurgulayarak, insanların yalnızca bireysel varlıklar olmadığını, sosyal birikimlerinin ve genetik aktarımın ötesinde psikolojik bir aktarımı olduğunu ve sosyal kimliklerin ve kişiliklerin de bir bütün olduğunu belirten Vali Çelik, Kütahya’nın bu anlamda temsili bir kişilik ve şahsiyetli bir şehir olduğunu söyledi.

“Değerlerin bir sonraki kuşağa aktarılması çok değerli”

Şehirdeki art alanların, kim olduğumuzu ve neyi temsil ettiğimizi anlama sürecinin bir parçası olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, “Bu nedenle, Hisarlı Ahmet başta olmak üzere Kütahya’nın değerlerinin bir sonraki kuşağa aktarılması için çaba sarf eden, sempozyuma katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sempozyumun, ülkemizin her köşesinde ve dünya genelinde insanların sahip oldukları şeylerden ziyade kim oldukları hakkındaki farkındalıklarını artırmaya katkıda bulunması temennisinde bulunan Vali Çelik, sempozyumların Kütahya’ya, ülkemize ve insanlığa fayda sağlamasını diledi.

Aşık Yoksul Derviş, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy, Hisarlı Ahmet’in oğlu TRT Sanatçısı Mustafa Hisarlı, sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Türev Berki, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ile Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, günün anlam ve önemi hakkında birer konuşma yaparak sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Mehmet Sevim, Oğuzhan Kavukçu ve Mehmet Özdemir’in konserinin büyük beğeniyle takip edildiği açılış programı sempozyuma destek olan iş insanlarına şilt takdim edilmesi ve Kütahya Güzel Sanatlar Derneği üyelerinin hazırladığı serginin gezilmesiyle sona erdi.