Kütahya’da çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir kişiden çalıntı malzemeler ve 507 TL nakit para ele geçirdi.

Kütahya’da çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir kişiden çalıntı malzemeler ve 507 TL nakit para ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, çarşı, mahalle bekçilerince Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi üzerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda M.D.(29) isimli şahıstan 38 santimetre uzunluğunda suç aleti levye, dizüstü bilgisayar, 2 adet alet çantası,1 adet piknik tüpü, elektrik kablosu, gözlük, kulaklık, tornavida, keski aleti, makas, şarj aleti, kavanoz içerisinde toz içecekler, küllük ve toplamda 507 Türk lirası ele geçirildi.

Yapılan araştırma sonucu şüphelinin malzemelerin bir kısmını Gültepe Mahallesindeki kıraathaneden, Okmeydanı Camii içerisinden ve cami önünde bulunan halk otobüsünden çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.