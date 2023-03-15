Afet bölgesinden Kütahya’ya gelen vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayan Hilal Market, yaklaşık 5 bin depremzedeye ulaşarak yaraların bir nebze olsun sarılmasına katkıda bulundu.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’ye örnek olan ve bu alanda birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası uygulamaya koyduğu Hilal Market ile depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkıda bulunuyor.

Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası giriş katında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hilal Market, giyimden hijyen malzemesine, çocuk ve bebek ürünlerinden gıdaya kadar birçok kalemde depremzede vatandaşlar için çalışıyor.

Kütahya Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne kayıt yaptıran ve Hilal Market’e gelen depremzedeler, yardımlarla oluşturulan marketten yaş gruplarına ve bedenlere göre sıralanan kıyafetlerden, hijyen malzemelerinden, gıdadan, bebek ve çocuk ürünlerinden ihtiyacına göre alabiliyor.

Bugüne kadar yaklaşık 5 bin depremzedeye ulaşan Hilal Market, Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası giriş katında hafta içi her gün mesai saatleri arasında afet bölgesinden gelen vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.